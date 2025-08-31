Assan’ın Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR İŞLEMLERİNİ TAMAMLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ASSAN Group şirketinin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık aşamasındaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe yollanan Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklanmasına, Gürcan Okumuş’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemlerde “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group şirketinin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Öner ve Okumuş, 27 Ağustos’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ASSAN Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.