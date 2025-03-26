Aston Villa, Arda Güler’i Listesine Ekledi

ARDA GÜLER’İ İYİ TANITIYOR

“Monchi” lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği röportajda Arda Güler’i iyi tanıdığını belirtiyor. Arda için “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu” ifadelerini kullanan Monchi, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler’de var” dedi.

TEKNİK YETENEKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Monchi, “Güler, Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu” ifadesiyle Arda’nın önemine vurgu yapıyor. “Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor” değerlendirmesini yaptı. Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörlüğünü yürüten Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla’da elde ettiği başarılarla tanınıyor.