Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery Açıklama Yaptı

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te Fenerbahçe’yle karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, mücadeleye dair düşüncelerini paylaştı.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Unai Emery, “Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon Mcginn, Allyson ve Ross Barkley gibi oyuncularımız maça katılamayacak. Ancak bu zor bir mücadele olacak. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve kaliteli, tecrübeli oyuncuları var. Bu stadyumun burada harika bir atmosfer sunduğunu biliyoruz. Bu maçı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KARŞILAŞMALARIN ZORLUĞU

Emery, daha önce Spartak Moskova’da Fenerbahçe ile oynadığı maçın hatırlatılması üzerine, “O maç oldukça zorluydu. 1-1 berabere kalmıştık ancak kendi evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmıştık. Fenerbahçe hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Avrupa Ligi’nde tanınan bir kulüp. Avrupa Ligi’nde ilerleyebilecek kapasiteleri var. Şu anda 11 puan topladılar. Bizim biraz daha avantajlı olduğumuz bir durum söz konusu. Eğer kazanırsak ilk 8’e girebiliriz, ancak eğer onlar kazanırlarsa işleri zorlaştıracaklar” dedi.

OYUNCULARIN ÖNEMİ

Fenerbahçe’de forma giyen eski Aston Villa oyuncuları Jhon Duran ve Marco Asensio hakkında sorulan soruya ise Emery, “Her ikisi de çok iyi birer oyuncu. Asensio, deneyimli ve kariyeri başarılı birisi. Bizdeyken büyük bir performans sergilemişti. Fenerbahçe, böyle oyuncuları transfer edebildiği için iyi bir takım. Duran’ın ise Arabistan’dan geldikten sonra buraya katıldığını biliyorum. Fenerbahçe tecrübeli oyunculara sahip. Rakibe saygı duyuyoruz ama her iki oyuncuyu durdurabilmek adına elimizden geleni yapacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.