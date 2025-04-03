Astronotlar Dünya’ya Dönüşte Tecrübelerini Paylaştı

UZAYDA MAHSUR KALIŞ VE İLGİ

9 ay uzayda mahsur kalan astronotlar, bu süreçte büyük bir ilgiyle karşılandı. NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, dönüşlerinin ardından yaşadıklarını paylaştı. Butch Wilmore, “Dostlarımızdan ve ailemizden bizimle çok ilgilenildiğini ve sağlığımızdan endişe edildiğini duyduk. Çok minnettarım, insanları bir araya getiren olumlu bir unsur olabildiğimiz için çok şaşkınım.” şeklinde duygularını dile getirdi. Astronot, uzaydayken tamamen görevlerine odaklandıklarını belirtti.

GÖREV ANLAYIŞI VE EGZERSİZ RUTİNLERİ

Wilmore, “Uzaydayken politikayla ilgilenmiyorsunuz. Tamamen görevinize konsantre oluyorsunuz. Eskiden olduğum kadar genç değilim ama Uzay İstasyonu’nda tüm hayatım boyunca yaptığımdan daha fazla ağırlık çalıştım, egzersiz yaptım. Profesyonel ekibimiz, kas erimesini ve kemik kaybımızı en aza indirmeye çalışıyor. Böylece, gelecekte başka gezegenlere, Ay’a ve diğer planetlere gittiğimizde oraya uyum sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLK GÜN DUYGULARI VE GÜVENLİ DÖNÜŞ

Dünyaya döndükten sonraki ilk gününü anlatan Suni Williams, “9 ay sonra tekrar yatağa uzanabilmek güzel bir duyguydu. Bir sonraki güne kadar uzanarak keyif yaptım. Yer çekimine adapte olmaya çalıştım. Bir dizi testten geçtikten sonra evime döndüm. Köpeklerimle buluşmak benim için çok özeldi.” dedi.

GÖREVİN TEKNİKLEŞMESİ VE DÖNÜŞ SÜRECİ

NASA astronotları, Haziran ayında Boeing firmasının Starliner kapsülüyle uzaya gitmişti. Ancak Starliner’daki teknik sorunlar yüzünden astronotların bu kapsülle geri dönmeleri mümkün olmadı ve kapsül dünyaya boş döndü. 9 ay uzayda kalan iki astronot, nihayet SpaceX kapsülüyle geri dönmeyi başardı.