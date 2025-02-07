Asus Türkiye Yeni OLED Monitörlerini Tanıttı

ASUS TARAFINDAN YENİ OLED MONİTÖRLER TANITILDI

ASUS Türkiye, içerik üreticileri ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte en yeni OLED monitörlerini tanıttı. “The Game For Big Kids” etkinliğinde katılımcılar, en son model ASUS ve ROG OLED monitörlerini deneyimleme fırsatı buldu ve ilerleyen saatlerde düzenlenen turnuvalarda rekabetçi oyunlar oynayarak yeni ASUS ürünlerini kazanma şansı elde etti. Etkinlikte, dünyanın ilk 27” 4K OLED Oyuncu Monitörü ROG Swift OLED PG27UCDM, dünyanın ilk parlak WOLED Oyuncu Monitörü XG27AQDMG ve dünyanın ilk 1440p 480 Hz oyuncu monitörü ROG Swift OLED PG27AQDP gibi önemli modeller yer aldı.

PROART VE ZENSCREEN SERİLERİ YENİ MODELLELLE GÜÇLENDİRİLDİ

ProArt ürün ailesinin yeni OLED modeli ProArt Display OLED PA32UCDM ve ASUS’un ZenScreen serisi taşınabilir monitör ailesinin yeni OLED üyesi ZenScreen Duo OLED MQ149CD, etkinlikte içerik üreticilerinin yoğun ilgisini topladı. ASUS, oyuncu ürünlerinden profesyonel modellere kadar her alanda yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.

PİYASADAKİ LEADERSİNİ PAYLAŞTI

Etkinlikte, dünya ve Türkiye monitör pazarı hakkında bilgiler veren ASUS Türkiye OPBG İş Geliştirme Müdürü Recep Kulan, “ASUS olarak, oyuncu monitörü alanında lider marka konumundayız ve OLED monitör pazarında yüzde 23’ün üzerindeki pazar payımızla dünyadaki lider markalar arasında yer alıyoruz. Türkiye’de de gaming monitör kategorisinde birinci marka olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl gaming OLED pazarında tüm dünyada yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme kaydettik. Bu başarı, OLED monitör teknolojilerini geliştirmeye olan bağlılığımızın ve yenilikçi ürün portföyümüzün bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde OLED odaklı monitör portföyümüzü ve satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi oyun deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

ROG SWIFT OLED PG27UCDM MODELİ

ROG Swift OLED PG27UCDM, 240 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü olmasıyla öne çıkıyor. 0,03 ms tepki süresi sunan bu monitör, DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 ve 90 watt Güç Dağıtımı özellikli USB-C gibi kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, VESA DisplayHDR™ 400 True Black, Dolby Vision ve HDR10 gibi desteklediği modlar OSD menüsü üzerinden seçilebiliyor.

YENİ ROG SWIFT OLED PG32UCDP MODELİ

ROG Swift OLED PG32UCDP, kullanıcıların 4K @ 240 Hz görsellerden FHD @ 480 Hz’e geçiş yapabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla ROG AI Assistant özelliğini içeriyor. Üçüncü nesil ROG OLED ve Micro Lens Array Plus teknolojisi, PG32UCDP’nin diğer monitörlere göre %15 daha parlak görüntüler vermesini sağlıyor. Kullanıcı dostu özellikleri arasında OLED Anti-flicker ve Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojileri yer alıyor.

PG34WCDM MODELİ DETAYLARI

ROG Swift OLED PG34WCDM, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunan bir 34 inç ultra geniş OLED oyuncu monitörü. 1300 nit maksimum parlaklık sunan PG34WCDM, DisplayHDR™ True Black 400 uyumlu ve G-SYNC desteği ile akıcı, yırtılmasız görüntüler sağlıyor. Yerleşik Akıllı KVM, kullanıcıların iki cihazı tek bir klavye ve mouse ile kontrol etmesine imkan veriyor.

DÜNYANIN İLK 1440P 480 HZ MONİTÖRÜ PG27AQDP

Dünyanın ilk 1440p 480 Hz oyuncu monitörü ROG Swift OLED PG27AQDP, 0,03 ms tepki süresi ile parlama önleyici bir WOLED panele sahip. Yeni RWGB alt piksel düzeni kullanan PG32UCDP, oyun deneyimlerini geliştiren AI Assistant teknolojisi ile geliyor.

ROG STRIX OLE XG27ACDNG MODELİ

ROG Strix OLED XG27ACDNG, 26,5 inç, 2560 x 1440 QD-OLED panel ile 360 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Dinamik Parlaklık Artışı özelliği ve AI Visual teknolojisi gibi yenilikçi özellikler taşıyor.

PROART DISPLAY OLED PA32UCDM’İN ÖZELLİKLERİ

Profesyonel performans için tasarlanan ProArt Display OLED PA32UCDM, DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan 31,5 inç 4K UHD monitör. Fabrikada yapılan ön kalibrasyon ile olağanüstü renk doğruluğu sağlıyor ve HDR-10 ile HLG gibi birden fazla HDR meta veri formatlarını destekliyor.

ZENSCREEN DUO OLED MQ149CD İLE YENİ GELİŞMELER

ZenScreen Duo OLED MQ149CD, 21 inçe kadar katlanıp açılabilen 14 inç 16:10 FHD çift OLED ekran sunuyor. Portatif tasarımı ve çok yönlü bağlantı seçenekleri ile dikkat çeken model, sadece 700 g ağırlığa sahip.