Asus’un 2026’da Yeni Telefon Tanıtmayacağı Açıklandı

Asus’un 2026 YILI BOYUNCA YENİ TELEFON SUNMAYACAĞI AÇIKLANDI

Ayın ilk günlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, Asus’un 2026 yılı içerisinde yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağı yönündeki iddialar kesinlik kazandı. Şirketin, akıllı telefon pazarından çekilmeye karar verdiği haberi resmen duyuruldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DUYURDU

Asus’un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir gala etkinliğinde bu önemli kararı açıkladı. Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

YENİ YATIRIM ALANLARI

Shih’in ifadelerine göre, Asus önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını, kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi yapay zeka odaklı fiziksel alanlara yönlendirecek.