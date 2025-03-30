Asya’da Depremler: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

DEPREMLERİN SONUÇLARI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Myanmar’ı etkisi altına alan 7.9 ve 6.4 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Askeri yönetime göre, depremler sonucunda en az 1700 kişi hayatını kaybederken, 3400’den fazla kişi yaralandı ve 300 kişi hala kaybolmuş durumda. Depremler, yollar ve iletişim ağları gibi kritik altyapılara ciddi hasarlar vermişken, birçok bölgeye yardımların ulaştırılamadığı bildiriliyor. Enkaz altında hala kayıp insanların olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne (USGS) göre, yerel saatle 15.38’de Mandalay’ın 28 km kuzeybatısındaki Mattara kasabasında 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

ASKERİ HÜKÜMETTEN YARDIM ÇAĞRISI

Ülke iç savaşın pençesindeyken, sürgündeki eski hükümetin silahlı kanadı Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), acil yardımları ulaştırabilmek için iki haftalık bir ateşkes ilan etti. Askeri hükümet ise “nadir görülen” bir yardım çağrısında bulundu. Ancak bazı bölgeleri bombalamaya devam ederken, BM bu saldırıları “tamamen çirkin ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

ÇEVRE ÜLKELERDE DE ETKİLERİ HİSSEDİLDİ

Myanmar’daki depremler, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de hissedildi. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Bangkok’un Chathuchak bölgesinde çöken inşaat halindeki 33 katlı gökdelenin enkazında arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 79 kişinin hala kayıp olduğu ifade edildi.

TIBBİ MALZEME SIKINTISI VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım grupları, ülkede ciddi bir tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığına dair uyarılarda bulundu. Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Myanmar’daki ülke Direktörü Michael Dunford, İngiliz televizyon kanalı BBC’ye yaptığı açıklamada, başkent Naypyitaw’da ilk gıda dağıtımlarına başlayacaklarını aktardı. Dunford, “Çatışmanın sona ermesine ihtiyacımız var… İnsani yardım erişimine ihtiyacımız var ve operasyonlarımızı derhal ölçeklendirme kabiliyetine ihtiyacımız var” diyerek, enkazdan sağ çıkanlar için temel ihtiyaçların yiyecek, su, sağlık, temizlik ve barınak sağlamak olduğunu söyledi.