Asya Ülkeleri, Patent Yarışında Güçleniyor

PATENT BAŞVURU VERİLERİ

Avrupa Patent Ofisi’nin raporlarına göre, 2024 yılında toplam 199.264 patent başvurusu gerçekleştirildi. Küresel inovasyon yarışında, ABD yüzde 24’lük payıyla liderliğini koruyor. Japonya, Çin ve Güney Kore gibi ülkeler de sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 10,1 ve yüzde 6,6’lık paylarla patent ekosistemindeki etkilerini artırmaya devam ediyor. Avrupa’da Almanya, yüzde 12,6’lık payıyla kıtanın en güçlü ülkesi olarak öne çıkıyor. Fransa ve İngiltere ise sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 3,0 oranlarıyla listede yer alıyor.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

2024 yılına ait veriler, en fazla patent başvurusunun bilgisayar teknolojileri alanında yapıldığını gösteriyor. Bu alanda gerçekleştirilen 16.815 başvuru, yüzde 3,3’lük bir artış oluşturuyor ve dijitalleşmenin yanı sıra yapay zekâ temelli çözümlerin öneminin arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, elektrikli makineler, cihazlar ve enerji sektörü ise 16.142 patent başvurusuyla yüzde 8,9’luk bir büyüme kaydediyor. Elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine yapılan yatırımlar, bu alanların küresel inovasyon yarışındaki payını giderek artırıyor. Ancak, dijital iletişim alanındaki patent başvuruları 15.983 ile yüzde 6,3’lük düşüş yaşarken, tıbbi teknoloji sektörü de 15.701 başvuruyla yüzde 3,0 oranında geriliyor.

Avrupa Patent Ofisi’nin verilerine göre, Samsung en fazla patent başvurusu yapan şirket olarak 5.107 başvuru ile öne çıkıyor. Huawei ise yüzde 15,4’lük düşüşle 4.322 başvuruda kalarak ikinci sıraya geriliyor. Diğer teknoloji devleri olan Qualcomm, Siemens, LG ve Sony de patent portföylerini genişletmeye devam ediyor. Ayrıca bazı büyük firmaların patent başvuru sayılarındaki belirgin düşüşler, bu şirketlerin inovasyon stratejilerinde değişiklik olduğunu gösteriyor.

Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, Avrupa Patent Ofisi’nin 2024 Patent Index raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, sınai hakların küresel teknoloji çatışmasındaki kritik rolüne dikkat çekiyor. Yamankaradeniz, elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik patent başvurularındaki artışın gelecekteki inovasyon alanlarını net bir şekilde belirlediğini ifade ediyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin bilişim, yeşil enerji ve mobilite çözümlerine odaklanarak küresel inovasyon yarışındaki konumunu güçlendirebileceğini dile getiriyor.