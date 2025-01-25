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Spor

At Yarışlarının Prestijli Ligleri Başlıyor

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AT VE İNSANIN TARİHSEL BİRLİKTELİĞİ

İnsan ile at arasındaki binlerce yıllık ilişki, bugünlerde binicilik sporu ile devam ediyor. Farklı coğrafyalarda, çeşitli branşlarda bu iki canlı uyum içerisinde rakiplerine karşı mücadele ediyor. Yapılan bu müsabakalar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

D-SMART’IN YENİ YILI KUTLAMA PROJESİ

Alternatif sporları izleyicilere ulaştıran D-Smart, yeni yılla birlikte dünyanın en prestijli at yarışlarını ekranlara taşımaya başlıyor. Bu yarışlar, ABD’den BAE’ye kadar uzanan bir çeşitlilik sunarak, izleyicilere heyecan dolu anlar vaadediyor.

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