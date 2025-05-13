Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA 729 VERGİ MÜFETTİŞİNE TERFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığında, 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine göre vergi başmüfettişliklerine atandı. Buna ek olarak, bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi de Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise bir müfettiş başmüfettişliğe atandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişim ve önemli merkezlere yakınlık göz önüne alınarak Bismil Adliyesinin bölge derecesi, 4’ten 3’e düşürüldü. Ayrıca, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılıp Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine eklendi. Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.