Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı. Bunun yanı sıra, bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı göz önüne alınarak Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e düşürüldü. Ek olarak, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ile Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı dikkate alınarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılıp Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Cide ve Şenpazar ilçeleri de Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden alınıp Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.