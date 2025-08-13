Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

ATAMALAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Atama kararları doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiral ataması yapıldı. Bu doğrultuda, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığı’na atanırken, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığı’na getirildi. Ayrıca, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığı’na, Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandı. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na da Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.