Gündem

Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

atama-kararlari-resmi-gazete-de-yayinlandi

ATAMALAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Atama kararları doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiral ataması yapıldı. Bu doğrultuda, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığı’na atanırken, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığı’na getirildi. Ayrıca, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığı’na, Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandı. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na da Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

ÖNEMLİ

Flaş

Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

Kovancılar'da iki aile arasında borç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Gündem

“Reklamlar, Mahremiyetin Önünde”

Amazon'un "Alexa+" adlı yeni dijital asistanı, kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Güncelleme sonrası performans ve özellikler konusunda olumsuz geri dönüşler alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.