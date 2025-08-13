Gündem

Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

atama-kararlari-resmi-gazete-de-yayinlandi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiral ataması yapıldı. Bu kapsamda, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanıyor. Ayrıca, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına da Orgeneral Rafet Dalkıran getiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

Kovancılar'da iki aile arasında borç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Gündem

“Reklamlar, Mahremiyetin Önünde”

Amazon'un "Alexa+" adlı yeni dijital asistanı, kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Güncelleme sonrası performans ve özellikler konusunda olumsuz geri dönüşler alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.