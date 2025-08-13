Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiral ataması yapıldı. Bu kapsamda, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanıyor. Ayrıca, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına da Orgeneral Rafet Dalkıran getiriliyor.