Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu atama kararları, Türkiye’nin askeri yapısında önemli değişiklikler içeriyor ve çeşitli kademelerdeki kadroları kapsıyor.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Yapılan atamalara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları gerçekleşiyor. Sıralı olarak, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığına ve Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanıyor. Ayrıca, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran getiriliyor.

