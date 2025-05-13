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Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA TERFİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı. Ayrıca, bakanlık bünyesinde 6 Hazine ve Maliye Müfettişi de Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişlik pozisyonuna terfi etti.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafik ve ekonomik şartları, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım olanakları göz önüne alınarak, Bismil Adliyesinin adli yargı teşkilatı olarak bölge derecesi 4’ten 3’e düşürüldü. Buna ek olarak, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı ve Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Ayrıca, Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanları doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

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