Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan atama kararları, Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak vergi başmüfettişliklerine atandı. Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine terfi ettirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş, başmüfettişliğe atandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU YENİ DÜZENLEMELER YAPTI

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlar ile Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım imkanları dikkate alınarak, Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e düşürüldü. Ayrıca, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım koşulları göz önünde bulundurularak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılıp, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.