Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) gerçekleştirilen ad çekme sonucu belirlenen 679 hakim ve 396 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına dair kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de açıklanan atama kararına göre, 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından düzenlenen törende yapılan ad çekme sonucunda 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

ATAMALAR HUKUKİ DAYANAĞA SAHİP

Gerçekleştirilen atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde yapıldı. Böylelikle, 27’nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı ile birlikte avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belirlenmiş oldu.