Atama Ve Görevden Alma Kararları R.G.’de

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, birçok bakanlığın il müdürlüklerinde değişikliklere yol açtı. Bu doğrultuda, bazı bakanlıkların il müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nda önemli görevden almalar yaşandı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe görevden alındı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Aziz Gün atandı.

Ayrıca, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevinden alındı ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Aytekin Yılmaz atandı.