Atamalar Resmi Gazete’de Duyuruldu

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMALARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirilen atamalara dair kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişi Hasan Avşar’ın kazanılmış hak aylık derecesine uygun şekilde başmüfettişliğe ataması gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişi olarak görev yapan Esma Gümüş ile birlikte 728 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak vergi başmüfettişliklerine atandı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine ve maliye müfettişleri olan Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu da hazine ve maliye başmüfettişliklerine getirildi.