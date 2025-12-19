ASELSAN 410 Milyon Dolar İhracat Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN, yeni ihracat sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Şirket, NATO üyesi bir müşteri ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına yönelik toplam değeri 410 milyon ABD Doları olan bir sözleşme imzaladığını belirtti.

DAHA BÜYÜK SÖZLEŞMELER YOLDA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde ihracatın 8,6 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, “Avrupa’da ASELSAN’ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir diğer şirketimizin çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATINDA BÜYÜK BAŞARI

Görgün, Türkiye’nin geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler arasında elde ettiğimiz rakamlarla ilk 10’u zorluyoruz. Şu an ilk 11’deyiz.” şeklinde konuştu.