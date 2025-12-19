İstanbul’da Yeni Konut Projeleri Satışa Sunuldu

Kalite, güven ve memnuniyet prensipleri doğrultusunda projeler geliştiren Artaş Holding, İstanbul’daki 3 yeni projesinde eş zamanlı olarak satış sürecini başlattı. Lansman kampanyası çerçevesinde Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projeleri için 18 ay sıfır faiz, Avrupa Residence Oryapark projesinde ise 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor.

3 AYRI NOKTADA YENİ PROJE

İstanbul’un merkezi noktalarında hayata geçirilen projeler; Avrupa Residence Şişli-2, değer kazanan Güneşli’deki Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası’nın gelişen bölgesi Yamanevler’deki Avrupa Residence Oryapark olarak sıralanıyor. Eşsiz fırsatlarla konut satın almak isteyenlerle buluşan projeler, yüksek prim potansiyeli taşıyan lokasyonlarıyla dikkat çekiyor. Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projeleri, 2027 yılında; Avrupa Residence Oryapark ise 2026 yılı içerisinde teslim edilmeyi hedefliyor.

ARTAŞ’TAN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK PROJELER

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, yeni projeleri özel lokasyonlarda cazip ödeme fırsatlarıyla satışa sunduklarını belirterek, “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj anlayışına kadar tüm detayları titizlikle planladık.” ifadelerini kullandı.

HEM ŞEHİR DOKUSUNA HEM DE EKONOMİYE KATKI

Bu projelerin bulunduğu bölgelerde yeni yaşam standartları oluşturacağını vurgulayan Çetinsaya, bu yatırımların hem şehir atmosferine hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. “Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz.” şeklinde ekledi.