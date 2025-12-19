Trump’tan Venezuela İle Gerginlikte Yeni Açıklamalar

Donald Trump yönetimindeki ABD ile Venezuela arasındaki ‘Karayipler gerginliği’ devam ediyor. Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ile Venezuela arasındaki mevcut gerginlikle ilgili fikirlerini paylaştı.

“DENİZE AÇILACAK KADAR APTAL OLACAKLARSA…”

Venezuela’ya karşı olası bir askeri operasyonun gündemde olabileceğini dile getiren Trump, petrol tankerlerine yönelik yeni el koyma işlemlerinin yaşanabileceğini belirtti. Bu operasyonların zamanlaması sorulduğunda ise, “Duruma bağlı. Denize açılmaya devam edecek kadar aptal olurlarsa bizim limanlarımızdan birine dönüş yaparlar.” yanıtını verdi.

“O BENİM NE İSTEDİĞİMİ HERKESTEN DAHA İYİ BİLİYOR”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek niyetinin olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, “O, benim ne istediğimi tam olarak biliyor. Herkesten daha iyi biliyor.” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN VENEZUELA KAYNAKLI PETROL TANKERLERİNİN BLOKE EDİLMESİ TALİMATI

16 Aralık’ta Venezuela yönetimini ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanıdıklarını aktaran Trump, “Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır.” açıklamasında bulundu. Venezuela’nın ABD’den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade etmesi gerektiğini belirten Trump, “Bu nedenle bugün, Venezuela’ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum.” dedi. Trump, “Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD’ye iade edilmelidir.” ifadelerini kullandı.