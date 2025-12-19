Forte Bilgi İletişim Tarımda Yapay Zeka İle İnovasyona İmza Atıyor

forte-bilgi-iletisim-tarimda-yapay-zeka-ile-inovasyona-imza-atiyor

Bilgi iletişim teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket, tarım sektörüne yenilikçi bir adım gerçekleştiriyor. Firma, Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri AŞ iştirakiyle Adana’nın Karataş ilçesinde 50 dönümlük alanda kurduğu topraksız sera ile yapay zeka destekli üretime geçiş yapmış durumda. Serada, dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılığıyla sıcaklık, nem, pH ve besin değerleri gibi veriler anında analiz edilmektedir.

450 TON ÜRETİM, 7 ÜLKEYE İHRACAT

Kasım 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki süreçte seradan 450 ton çilek hasadı gerçekleştirilmiştir. Üretimin yüzde 30’u, İngiltere, Malezya, Singapur, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan ve Moritus gibi 7 ülkeye ihraç edilmiştir. Akıllı tarım uygulamalarıyla kalite ve verim artışının sağlandığı ifade edilmektedir.

TEKNOLOJİYLE VERİM ARTIYOR

Cetwell Satış Direktörü Murat Karakuş, yapay zekanın tarımda verimliliği önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, “Tarımda yapay zeka uygulamalarının meyvelerini almaya başladık. İlk olarak gübreleme sistemlerini adapte ettiğimiz yazılım ve teknolojik eklentilerle verim artışını gözlemledik. Seradaki sensörler, kameralar bizim sahadaki birer çalışanımız oluyor. Anlık olarak veri sundukları için gübre miktarı, verilecek mineral tipi, ısı, nem, suyun pH değeri gibi birçok anlık takip edilmesi gereken değere müdahale etme şansımız var. Bu teknolojiyi kullandıkça verimin daha da arttığını görüyoruz.” ifadesini kullandı. Şirket, kısa vadeli ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarma hedefini gütmektedir.

