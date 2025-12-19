Hakkari’de Kaçak Yaban Keçisi Avcısına Ağır Ceza

hakkari-de-kacak-yaban-kecisi-avcisina-agir-ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Hakkari’nin kırsal bölgelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak yüksek miktarda idari yaptırım uygulandı.

KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ İLE YAKALANDI

DKMP ekiplerinin kırsal alanlarda yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte yakalanan avcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde, avlanmanın yasak olduğu ve bu durumun ihlal edildiği tespit edildi.

CİDDİ CEZA UYGULANDI

DKMP Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, ilgili mevzuat gereğince, avcıya idari para cezası ve tazminat dahil olmak üzere toplamda 956 bin 619 lira ceza kesildiği belirtildi. Yetkililer, yaban keçisinin koruma altında olan türler arasında yer aldığına vurgu yaparak, kaçak avcılıkla mücadeledeki kararlılıklarını sürdürerek benzer ihlallerde ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

