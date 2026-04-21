Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet İddiaları nedeniyle 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir Belediyesi’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

RÜŞVET İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ihale, imar ve iskan süreçlerine dair rüşvet alındığına yönelik yapılan ihbarlar üzerine, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

OPERASYONDA 20 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Bu soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanarak, bu sabah sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.