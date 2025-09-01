Ataşehir’de Koli Üretim Kazası! İşçi Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki 5’inci Sokak üzerinde yer alan bir koli üretim tesisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, üretim sürecinde çalışan bir işçinin eli baskı makinesine sıkışıyor. Hemen ardından tesis içinde makineler durduruluyor ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilerek yardım çağrılıyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yardım çağrısının ardından olay mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla işçinin eli yaklaşık 1,5 saatlik bir müdahale sonrası makineden kurtarılıyor. Yaralı işçiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor. İşçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor, fakat sağlık durumunun henüz netleşmediği bildiriliyor.

POLİS İNCELEMELERİ

Olayla ilgili polis ekipleri bir inceleme başlatıyor. İş güvenliği önlemleri ve makinelerin durumu da soruşturma kapsamına alınıyor. Bu süreç, olayın nedenini ortaya çıkarmak ve benzer olayların önüne geçebilmek adına önem taşıyor.