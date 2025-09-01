Ataşehir’de Koli Üretim Kazası Yaşandı!

Olay Anı ve İlk Müdahale

Olay, saat 15.00 civarında Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi 5’inci Sokak’taki bir koli üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, üretim aşamasında çalışan bir işçinin eli, baskı makinesine sıkıştı. Olayın ardından iş yerinde makineler durdurularak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma ile işçinin elini yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından makineden çıkardı. Yaralı işçiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sonrasında, ambulansla hastaneye sevk edilen işçinin sağlık durumunun henüz netleşmediği bildirildi.

İnceleme ve Soruşturma Süreci

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, iş güvenliği önlemleri ve makinelerin durumu da soruşturma kapsamına alındı.