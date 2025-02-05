Ataşehir’de “Sarı Serum” Can Aldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, dün gece saat 00.00 civarında İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

İddiaya göre, evinde ‘sarı serum’ tedavisi gören Harun Bayramoğlu, bir süre sonra kötüleşti. İhbar üzerine sağlık ekipleri derhal eve geldi ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bayramoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırdı.

HASTANEDEKİ DURUM VE CENAZE İŞLEMLERİ

Hastanede tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bayramoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazesi, yakınları tarafından dün teslim alındı.

POLİS İNCELEMESİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Harun Bayramoğlu’nun cenazesi, Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.