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Ataşehir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi 13. Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan bir iş yeri ile bitişiğindeki bina arasında bulunan boş arazi üzerindeki tahta ve plastik malzemeler, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE GELDİ

Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin iş yerine ve bitişikteki binaya sıçramasını önleyerek yangına müdahale etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın, kısa bir süre içinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

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