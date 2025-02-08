Ataşehir’deki Sakarya İlkokulu Deprem Açıklaması

OKUL BİLGİLERİ VE GÜÇLENDİRME SÜRECİ

Okulun A ve B olarak adlandırılan iki blok tanımlandı. Yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor: “A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır.” Boşaltılan sınıflardaki öğrenciler, eğitimlerine okuldaki A blokta devam edecek. Bu nedenle okulumuzda eğitim gören tüm öğrenciler, okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecek.

EĞİTİM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SEFERBERLİK

Açıklamada, İstanbul’da milyonlarca çocuğun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla başlatılan seferberliğin devam ettiği vurgulanıyor.