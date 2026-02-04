Atatürk Bulvarı’nda Zincirleme Kaza Yaşandı

ataturk-bulvari-nda-zincirleme-kaza-yasandi

02 AGJ 187 PLAKALI MOTOSİKLETİN OTOMOBİL İLE KAZADA İKİ YARALI

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda 02 AGJ 187 plakalı motosiklet, 02 AU 901 plakalı otomobil ve 02 ABJ 396 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan Abuzer T. ve Mehmet D. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Kazaya ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

