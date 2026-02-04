Trabzonspor’un Fatih Tekke’den Transfer Açıklaması

trabzonspor-un-fatih-tekke-den-transfer-aciklamasi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde TFF 2. Lig takımı Fethiyespor’u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Tekke’nin konuşmasından bazı önemli noktalar: “İkinci yarıda yeteneklerimizi daha fazla kullanmaya başladık. Devre arasında ‘Özgüvensiz oynayamayız, yoksa üretken olamayız’ dedim. Oyuncularımda bu olumsuzluğu aşmak zorundayız. Genç oyuncularımız var, denemek zorundayız. Deneme yapmadan bir şey öğrenemeyiz.”

HAZIRLIK SÜRECİ

Ligin bizim için kritik bir dönüm noktasına yaklaşacağını ve zorlu geçeceğini düşündüğünü belirten Tekke, “Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’nın ardından iki zorlu maç daha bizi bekliyor. Bu beş karşılaşma, ligdeki seyrimizi belirleyecek. Buna hazır olmamız gerekiyor.” dedi.

TRANSFER SÜRECİ

Tekke, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedelinin ödendiğini fakat bu transferin kabul edilmediğini duyurdu. “Son dakikaya kadar arayışımız devam edecek. Özellikle bu durumda genç oyuncu sayımız fazla. Eğer net bir oyuncu bulursak, değerlendireceğiz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar sergilemelerini bekliyorum.” şeklinde konuştu.

