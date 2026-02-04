Kadıköy’de Metruk Bina Yangını Korkuttu

kadikoy-de-metruk-bina-yangini-korkuttu

Yangın Çıktı: Ahşap Bina Kül Oldu

Kadıköy Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi’nde yer alan iki katlı bir ahşap yapı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangınla karşı karşıya kaldı. Yangın, gökyüzünü aydınlatan alevler ile fark edilirken, olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Bu ihbar sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

BİNA TAMAMEN KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi ile yangın kontrol altına alınırken, ahşap bina tamamen kül haline döndü. Bina ile bitişiğindeki üç katlı başka bir yapının içini saran yoğun duman nedeniyle bu bina da tedbir amaçlı olarak boşaltılmak zorunda kaldı.

İÇERİDE KİMSE YOKTU

Öte yandan, yanan ahşap binanın tuğlalarını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti ve yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenenin bulunmaması sevindirici bir durum olurken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemelere başlandığı bildirildi.

