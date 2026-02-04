İran ile Görüşmeler İçin Tarih Belirleniyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında İran konusunu gündeme getirerek, Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ve İran’la olan müzakerelerin ‘planlandığı gibi’ sürdürüleceğini belirtti. Leavitt, “Başkan Trump her zaman ‘önce diplomasi’ der, ancak bu elbette iki tarafın da iş birliğini gerektiriyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump’ın İran meselesinde tüm seçenekleri daima açık tuttuğunu vurgulayan Leavitt, ABD’nin geçtiğimiz yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatırken, “İran ile bu görüşmelerin bu hafta sonunda yapılması hedefleniyor.” şeklinde konuştu. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD’li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul’da bir araya gelmeyi planladığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER İÇİN İSTİŞARELER SÜRÜYOR

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Görüşmelerin birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve yer konusunda istişareler devam etmekte. Yer kesinleştiğinde gerekli açılımlar yapılacak.” şeklinde bilgi verdi. Bekayi, “Görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir mesele değildir ve medya tarafından abartılmamalıdır. Türkiye, Umman ve bölgedeki diğer bazı ülkeler bu müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı ve bu bizim açımızdan oldukça değerlidir.” dedi.

İLK GÖRÜŞME HAZİRAN 2025’TEN SONRA

ABD’li ve İranlı yetkililerin, İran ile İsrail arasında Haziran 2025’te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada İran’ın diplomasiye hazır olduğu mesajını vererek, “Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla aynı düşünülemez. Umut ediyoruz ki sonuçlar yakında görünmeye başlayacak.” ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Trump’ın müzakere teklifine yönelik talepleri göz önünde bulundurarak Erakçi’ye müzakerelerin başlaması için talimat verdiğini aktardı.