Ateş Açanlara Cezalar Arttırılacak

TOPLUM GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı etkili önlemler alacaklarını açıkladı. Bu bağlamda, 11. Yargı Paketi’nde bazı değişiklikler yapılacağını belirten Bakan Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleşen silahlı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktararak, bu olayla ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesen ve aracına saldıran şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

HAPİS CEZALARI ARTIRIYOR

Bakan Tunç, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, toplumsal huzuru bozan eylemlere karşı kararlı yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Bakanlık olarak daha önceki yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve bu düzenlemelerin, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle 11. Yargı Paketi’nde yeniden ele alınacağını belirtti. “Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmektedir ve bu fiillere karşı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.” dedi. Ayrıca, başka suçların işlenmesi durumunda her bir suç için ayrı ayrı ceza verileceğini de vurguladı.

CEZALARDA YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı, ses ve gaz fişeği atan silahların suç kapsamına alınacağını belirtti. Meskûn mahalde yapılan silahlı eylemlerin cezalarının 6 aydan 3 yıla uzatılacağını ifade etti. “Bu suçun, toplu etkinliklerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.” diye ekleyen Tunç, yaralama ya da ölüm durumunda ceza uygulamalarının mevcut yasalarla eksiksiz şekilde yürütüleceğini vurguladı. “Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını tehlikeye atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek.” ifadesini kullandı.