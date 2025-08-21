Ateşkes Çabaları Sürüyor, Zelenski Açıklama Yaptı

ATEŞKES ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes çabaları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kritik sürece dair yeni bilgiler paylaştı. Kiev’deki bir basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenski, bu toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da yapılabileceğini dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÖNEMLİ

Zelenski, yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesinin şart olduğunu vurguladı. “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Moskova’dan savaşı sona erdirmek ve önemli görüşmeler yapmak için herhangi bir sinyal gelmediğini belirten Zelenski, Putin’in ikili görüşmeye katılmaması durumunda ABD’den sağlam bir tepki beklediğini söyledi. Ayrıca, Rusya’nın toprak konusunda ne tür uzlaşmalara hazır olduğunun belirsiz olduğunu ekleyerek, gelecekteki görüşmeler için Budapeşte’nin seçilme olasılığının “sorunlu” olduğunu da kaydetti.