Ateşkes İçin Zelenski, Türkiye’yi Önerdi

ATEŞKES ÇABALARI VE AÇIKLAMALAR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes çabaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kritik süreçle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkent Kiev’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı olası toplantı hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zelenski, bu görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ZORUNLULUĞU

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesinin gerektiğini vurgulayan Zelenski, “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN YETERSİZLİĞİ VE ABD TEPKİSİ

Moskova’dan savaşı sona erdirmeye yönelik herhangi bir sinyal gelmediğini belirten Zelenski, Putin’in bu ikili görüşmeye katılmak istememesi durumunda ABD’nin güçlü bir tepki göstermesini beklediğini ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın toprak konusundaki tavizleri ne ölçüde verebileceği konusunda belirsizlik olduğunu belirterek, ilerideki görüşmeler için Budapeşte’nin seçilme olasılığının “sorunlu” olduğunu sözlerine ekledi.