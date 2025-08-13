ZELENSKY’NİN ATEŞKES VURGUSU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi adına yürütülen çalışmaları değerlendiren Zelensky, son günlerde farklı ülkelerin liderleri ile sıkı telefon görüşmeleri yaptığını aktardı. Zelensky, Ukrayna’da barış sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade ederek, “ateşkes sağlanması şimdilik öncelikli konu” dedi. Ayrıca, Rusya’nın savaşın sona ermesine dair herhangi bir hazırlık içerisinde olmadığını savundu.

PUTİN’İN BARIS İSTEYİP İSTEMEDİĞİ

Zelensky, Rusya’nın tüm Ukrayna’yı işgal etme amacını taşıdığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim. Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak.” Zelensky, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini tekrarladı ve bunun görüşmeler sırasında da dile getirildiğini vurguladı.

ALASKA ZİRVESİNE DEĞİNDİ

Trump ve Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştireceği zirveye de değinen Zelensky, toprak bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu yineleyerek, “Benim tutumum değişmedi, çünkü bunun bir temeli var, bu Ukrayna anayasasıdır.” dedi. Alaska zirvesinin sonuç vermesi gerektiğinin altını çizen Zelensky, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının şart olduğunu belirtti. “Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez ve bu arada herkes bunu destekliyor.” diye ekledi.

ACİL ATEŞKES UMUDU

Zelensky, çevrim içi toplantıda, Alaska’da yapılacak Trump-Putin görüşmesini değerlendirdiklerini ve “Görüşmenin ana konusunun ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ukrayna ile ilgili meselelerin, Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde ele alınması gerektiğini vurgulayan Zelensky, Alaska zirvesinden sonra Ukrayna’nın da yer alacağı toplantıların yapılacağını belirtti.