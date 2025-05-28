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Ateşkes Teklifi Onaylandı

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AÇIKLAMALAR VE ATEŞKES TEKLİFİ

Hamas, Gazze’deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

ESİRLERİN TAKASI VE MADDELER

Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze’de kalıcı bir ateşkesin temel çerçevesi üzerinde anlaştığını belirtti. Bu anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılması ve bazı cesetlerin kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesini içerdiği bildirildi.

SÜREKLI YARDIM AKIŞI VE KOMİTE

Hamas, Steve Witkoff ile yapılan anlaşmanın kalıcı ateşkesin yanı sıra, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, takası yönetecek profesyonel bir komitenin kurulmasını ve sürekli yardım akışını kapsadığını açıkladı.

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