Ateşkesin Sona Ermesiyle Suriye’de Kritik Gelişmeler Bekleniyor

Suriye’de 4 günlük ateşkes yarın sona eriyor. YPG/SDG entegrasyon sürecinin nasıl gelişeceği ve ateşkesin sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyor. Eğer YPG/SDG bu süreç sonunda silah bırakmayı reddederse, Suriye ordusu harekata devam edecek. Bu süreçte, kurtarılan alanlarda mayın temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, bölgede arama ve tarama faaliyetleri de devam ediyor.

ATEŞKESİ DESTEKLEYEN DİPLOMATİK TEMASLAR

Yarın sona erecek ateşkesin devam edip etmeyeceği netleşmemişken, diplomatik görüşmeler hız kesmeden sürüyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrack, görüşmenin içeriğine dair açıklama yaparak, ABD’nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik destek verdiklerini belirtti. Tüm tarafların entegrasyonun ilk adımı olarak ateşkesin tamamen sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

SDG YÖNETİCİSİNDEN ÇİFTE VURGU

SDG yöneticisi Mazlum Abdi de Barrack ile gerçekleştirilen toplantının yapıcı geçtiğini belirtti. Abdi, ABD’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikalarının önemine dikkat çekerek, “ABD’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sürecine yönelik politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere dönüş yönündeki çabaları, bizim açımızdan ciddi, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır.” dedi.

MUTABAKATTAKİ KRİTİK AŞAMALAR

Haseke vilayetinin geleceği ile ilgili mutabakatta 7 madde yer alıyor. Bu maddelere göre, SDG’ye belirli bölgelerin entegrasyonuna dair bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre tanındı. Anlaşma sağlanırsa, Suriye ordusunun Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmemesi, birliklerin bu şehirlerin çevresinde konuşlanması gerekecek. Haseke vilayetinin ve Kamışlı’nın barışçıl entegrasyonu için ayrıntılar daha sonra ele alınacak.

MUTABAKATTAN SONRAKİ RİSKLER

Varılan ilk ve ikinci mutabakatta öngörülen maddelerin işlemediği ve çatışmaların devam ettiği göz önüne alındığında, terör örgütünün mevcut durumu, yöneticilerin mutabakatın gerçekleşmesini sağlamak için bir fırsat sunuyor. Suriye ordusu, 16 Ocak’ta YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonun ardından, terör örgütü tarafından kontrol edilen toprakların büyük bir kısmını yeniden ele geçirdi.

Söz konusu ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması, YPG/SDG’nin Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’nin kamu kurumlarının devralınmasını ve sınır kapıları ile enerji kaynaklarının merkezi otoriteye devredilmesini kapsıyor. Ancak, terör örgütünün anlaşmaya uymadığı durumlarda cephe hatlarında yer yer çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.