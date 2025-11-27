Atık Toplama Etkinliğinde 1,4 Ton Atık Toplandı

Erbaa Belediyesi, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü aracılığıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğiyle, vatandaşların sıkça tercih ettiği Küçük Yayla’da atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi arasında en fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Yaklaşık bir saat süren programda toplam 1,4 ton atık toplandı.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Başkan Ertuğrul Karagöl, “Avrupa Atık Azaltım Haftası ve ülkemizde sıfır atıkla alakalı yapılan çalışmalar, geçmişimizin bize bıraktığı mirası, geleceğe biz nasıl aynı şekilde bırakırız bunun bir yansıması” sözleriyle etkinliğin önemini dile getirdi.