Atina Belediye Başkanı’ndan İmamoğlu’na Destek

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) polis ekipleri, geniş çaplı bir operasyon düzenliyor. Önceki gün diploma iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu operasyon kapsamında evinde gözaltına alınıyor. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından birçok açıklama arka arda geliyor.

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulunuyor. İmamoğlu’na destek veren Doukas, “Ekrem dostum, yanındayız” diyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin tutuklanmasını endişeyle izliyoruz” sözlerini ekliyor.

DEMOKRASIYE CİDDİ BİR DARBE

Doukas, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından şöyle devam ediyor: “Erdoğan’ın en güçlü rakibi, İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyunu alarak seçilen belediye başkanı, ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur.” Bu durumun, dostları Ekrem’e yönelik bir dizi zulmün son halkası olduğunu ve üniversite diplomasının iptal edilmesinin onu Cumhurbaşkanlığı yarışından dışladığını belirtiyor.