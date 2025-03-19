Atina Belediye Başkanı’ndan İmamoğlu’na Destek Mesajı

Türkiye’de siyaset alanında hareketlilik sürüyor. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) polis ekipleri geniş bir operasyon düzenledi. Dün akşam diplomasi iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah evinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda Atina Belediye Başkanı Haris Doukas da görüşlerini dile getirdi.

DESTEK AÇIKLAMASI

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Doukas, İmamoğlu’na destek vererek, “Ekrem dostum, yanındayız” dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’daki gelişmelerin ve İmamoğlu ile birlikte 100 kişinin tutuklanmasını endişe ile izlediğini belirtti. Doukas, Erdoğan’ın en güçlü rakibi olan İmamoğlu’nun İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyunu alarak seçildiğini vurguladı ve ciddi suçlamalarla gözaltına alınmasının kaygı verici olduğunu dile getirdi.

DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Doukas, İmamoğlu’na yönelik bu durumun bir dizi kötü muamelenin son halkası olduğunu belirtti. Özellikle, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin, onu Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışından dışladığını ifade etti. “Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur” diye ekledi.