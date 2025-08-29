Atış Poligonunda Başından Vuruldu

Olayın Yeri ve Tanıklar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi’nde, Köroğlu Caddesi’nde yer alan bir atış poligonunda meydana gelen bir olayda, Ebubekir Yılmaz (30) silahla başından vurulmuş şekilde bulundu. Bu durum, çevredekilerin dikkatini çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Acil durum ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Yaralanma ve Hastaneye Kaldırma

Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Soruşturması

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yılmaz’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.