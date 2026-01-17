Atlas Çağlayan Ailesine Tehdit Mesajları Soruşturması Başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de yaşanan bir kavgada bıçakla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajlarının gönderildiği gerekçesiyle soruşturma sürecini başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Ocak’ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’ın aile üyelerine, olay sonrası iletildiği tespit edilen tehdit içerikli mesajlar üzerine resen soruşturma açıldığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR ATILDI

Açıklamada, olayın faillerinin tespit edilmesi adına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli talimatların verildiği, şüphelilerin belirlenmesi ve gözaltına alınması amacıyla işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

OLAYIN SEYRİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ne olmuştu? 14 Ocak’ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir baklavacı önünde, daha önce tanımadığı belirtilen Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” iddiasıyla tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç.’nin, “sustalı” olarak bilinen bıçakla Çağlayan’ı yaraladığı bildirildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından polis ekipleri, E.Ç. ve beraberindeki kişileri olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 18 yaşından küçük olan şüpheli E.Ç.’nin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.