Real Madrid’de Arda Güler İkinci Yarının Yıldızı Oldu

real-madrid-de-arda-guler-ikinci-yarinin-yildizi-oldu

İSPANYA LALIGA’DA REAL MADRID, LEVANTE’YE GEÇİT VERMEDİ

İspanya LaLiga’nın 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Levante’yi ağırladı. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-0’lık skorla mağlup etti. İlk yarıda herhangi bir gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Arda Güler, Camavinga’nın yerine oyuna dahil oldu.

GALİBİYETİ GETİREN PENALTI

58. dakikada Arda Güler’in pasıyla ceza sahasına giren Mbappe, savunmanın müdahalesiyle yere düştü ve Real Madrid penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından 65. dakikada Arda Güler’in asistinde Asencio, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmaması nedeniyle Real Madrid, karşılaşmayı 2-0’lık skorla galip tamamladı.

LİDERLİK TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 48’e çıkararak lider Barcelona’yı takibini sürdürdü. Ayrıca milli futbolcumuz Arda Güler, gösterdiği performansla maçın en değerli oyuncusu oldu. Bununla birlikte Real Madrid taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarını ıslıklayarak destek verdiler.

