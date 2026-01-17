Kayserispor Ara Transferde Dört Yeni İsimle Güçlendi

kayserispor-ara-transferde-dort-yeni-isimle-guclendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 56 dakika içerisinde dört yeni oyuncunun transferini duyurdu. İlk açıklama, kulüp tarafından saat 16.13’te yapıldı ve 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

TRANSFER HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

Kayserispor, Sam Mather transferinin ardından arka arkaya üç yeni transfer duyurusunda daha bulundu. İlk olarak 16.50’de Jadel Katongo’nun, ardından 17.02’de Semih Güler’in ve son olarak 17.09’da Görkem Sağlam’ın kadroya katıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamalarda, Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıl, Görkem Sağlam ile ise 1,5 yıl süreli sözleşmeler imzalandığı vurgulandı.

BAŞARI DİLEKLERİ

Kulüp açıklamasında, yeni transferlerin sarı-kırmızılı forma altında başarılar elde etmesi temennisinde bulunuldu. Bu yeni oyuncuların takıma katılması, Kayserispor’un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Gaziantep FK ile Beraberlikte Kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi.
Gündem

Zamlı Emekli Aylıkları İçin Ödeme Takvimi Belirlendi

Emekli aylıklarına yapılan zamlar sonrası ödeme tarihleri belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19; memurlarda ise yüzde 18,60 oldu. En düşük aylık 20 bin lira.
Gündem

Okan Buruk’tan Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki mücadelenin takıma yakışmadığını ve bu durumun kendilerini skordan daha çok üzdüğünü belirtti.
Gündem

Yıpranma Payı İle Erken Emeklilik Fırsatları

SGK, 2026 yılı itibarıyla zor koşullarda çalışan meslek gruplarına yönelik Yıpranma Payı uygulamasını genişletme kararı aldı.
Gündem

TIR Dorsesindeki Ekskavatör Tabelayı Devrildi

Üsküdar'da bir TIR üzerindeki ekskavatörün yol tabelasına çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.