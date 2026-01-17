Kayserispor Ara Transferde Dört Yeni İsimle Güçlendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 56 dakika içerisinde dört yeni oyuncunun transferini duyurdu. İlk açıklama, kulüp tarafından saat 16.13’te yapıldı ve 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

TRANSFER HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

Kayserispor, Sam Mather transferinin ardından arka arkaya üç yeni transfer duyurusunda daha bulundu. İlk olarak 16.50’de Jadel Katongo’nun, ardından 17.02’de Semih Güler’in ve son olarak 17.09’da Görkem Sağlam’ın kadroya katıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamalarda, Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıl, Görkem Sağlam ile ise 1,5 yıl süreli sözleşmeler imzalandığı vurgulandı.

BAŞARI DİLEKLERİ

Kulüp açıklamasında, yeni transferlerin sarı-kırmızılı forma altında başarılar elde etmesi temennisinde bulunuldu. Bu yeni oyuncuların takıma katılması, Kayserispor’un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.