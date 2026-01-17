DEM Parti Heyeti İmralı’ya Gitmek Üzere Hareket Etti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir gelişme bugün yaşandı. DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası’na giderek, bu kritik buluşmayı gerçekleştirdi. Heyette bulunan isimler arasında Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer aldı.

Süreçle ilgili olarak TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor. Komisyon üyesi partilerin koordinatör grup başkanvekilleri, geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında bir açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlığı yapılan komisyon raporuyla ilgili olarak “Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

