Bakırköy Başsavcılığı Atlas Çağlayan Ailesine Tehdit İddiası İle Soruşturma Başlattı

bakirkoy-bassavciligi-atlas-caglayan-ailesine-tehdit-iddiasi-ile-sorusturma-baslatti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de yaşanan kavga sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak’ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’ın aile üyelerine gönderilen tehdit mesajlarının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma açıldığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesi ve suçluların yakalanması amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli talimatların verildiği, gözaltı işlemlerinin yürütüleceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, 14 Ocak tarihinde bir baklavacı önünde, daha önce tanımadığı söylenen Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” iddiasıyla bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç.’nin, ‘sustalı’ bıçakla Çağlayan’ı yaraladığı bildirildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, E.Ç. ve birlikte bulunduğu kişileri bıçağıyla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük E.Ç.’nin, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

