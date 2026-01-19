Atlas Çağlayan’ın Ailesine Yönelik Tehditler Cevapsız Kalmadı

İSTANBUL’DA BÜYÜK GÜVENLİK OPERASYONU

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesi sonrası, aileyi tehdit eden ve sosyal medyada provoke edici içerikler paylaşan 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde diğer 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Ocak tarihinde Güngören’de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ardından sosyal medya üzerinden aileye yönelik tehdit ve kışkırtmalara karşı geniş bir operasyon başlattı. Savcılık koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmada, tehdit mesajları ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan şahısların tespit edilmesiyle birlikte gözaltı süreci başlatıldı.

ALTILAR YAPILDI

İlk aşamada, bir kişiye karşı tehditte bulunan ve üç kişi sosyal medya paylaşımları sebebiyle olmak üzere toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesi ile birlikte gözaltı sayısı 6’ya ulaştı. Bu şüphelilerden 3’ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube, diğer 3’ü ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3’ü mahkeme kararıyla tutuklandı.

KÜÇÜK YAŞTA KATLEDİLDİ

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, daha önce tanışmayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan bakma” iddiasıyla yaşanan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ç., sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı ağır yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, E.Ç. ve beraberindeki arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Ç., mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.